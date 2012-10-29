ЮЖД завершила реконструкцию станции Лозовая

Южная железная дорога завершила реконструкцию станции Лозовая (Харьковская область).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

27 октября на станции был торжественно открыт новый пешеходный мост. По словам начальника Южной железной дороги Виктора Остапчука, с открытием пешеходного моста полностью завершена реконструкции всей станции Лозовая.

Реконструкция станции проходила в два этапа: на первом - была обновлена инфраструктура непосредственно по маршруту следования скоростных поездов; на втором – закончены работы по модернизации путевого хозяйства, СЦБ и связи, энергоснабжения, строительству пешеходного моста и т.д.

В ходе проведенных работ инфраструктура станции была кардинально модернизирована: полностью реконструировано путевое развитие станции (уложено 93 стрелочных перевода, в том числе 43 – новых, и 17 километров пути), реконструированы одна высокая и три низких пассажирских платформы (длина одной из платформ увеличена до 504 метров, две – до 380 метров и одна – до 280 метров).

Также выполнены работы по реконструкции тяговой подстанции Лозовая, работы по строительству, монтажу и регулировке контактной сети, по энергоснабжению станции, наружному электроосвещению, строительству фидерных линий, монтажу и пусконаладке трех пунктов группировки и поста секционирования. Также построена новая контактная сеть, гарантийный срок службы которой составляет 60 лет.

Впервые на ЮЖД построены секции, которые переключаются и на переменный, и на постоянный ток, и впервые в Украине применены новейшие пункты группировки, переключающие контактную сеть как переменного, так и постоянного тока. Выполнены работы по модернизации электрической централизации и связи на станции, внедрению микропроцессорной диспетчерской централизации, строительству модульных постов ЭЦ.

Кроме этого, вместо привычных пульта-табло и пульта-манипулятора на посту дежурного по станции Лозовая установлены сенсорные экраны системы электрической централизации с микропроцессорным маршрутным набором.

На вокзале установлена система оповещения пассажиров о прибытии поездов со скоростного участка Красноград – Лозовая - монитор с визуальным отображением участка с указанием местонахождения поезда на маршруте следования в реальном времени.

Все работы по реконструкции станции Лозовая выполнены за средства Южной железной дороги.

Справка УНИАН. Станция Лозовая является одним из важнейших узлов создаваемых национальных транспортных коридоров скоростного пассажирского движения Киев — Полтава — Красноград — Лозовая — Донецк и (Белгород РФ) – Казачья Лопань — Харьков — Лозовая – Крым (Кавказ).

Реконструкция станции прошла в рамках реализацией утвержденной Концепции разделения грузового и пассажирского движения железнодорожного транспорта в Украине.