Кабмин выделил 813,4 тыс. грн на нацпрограмму информатизации в 2012 году

На реализацию Национальной программы информатизации в 2012 году правительством выделено 813,4 тыс. грн. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №813-р «Об утверждении перечня заданий (проектов) Национальной программы информатизации на 2012 год, их государственных заказчиков и объемов финансирования», опубликованном на сайте Кабинета министров.

В частности, на обеспечение функционирования Национального реестра электронных информационных ресурсов Госинформнауки выделено 390,4 тыс. грн, 130 тыс. грн – на осуществление мероприятий по внедрению Национальной системы индикаторов развития информационного общества и др.

Согласно распоряжению, объем финансирования определен только для проектов информатизации, которые выполняются в рамках бюджетной программы Госинформнауки, финансирование проектов информатизации других ведомств в распоряжении не определено (обычно определяется другими нормативными актами – УНИАН).