Туристический рынок Украины меняет "своих" на "чужих"

В нелегкие кризисные времена туроператоры решили перенять опыт советских ученых - повернуть реки вспять. Они нацелились возродить в Украине въездной туризм, ориентируясь на то, что платежеспособность украинцев тает, а в своей стране еще вполне есть и где отдохнуть, и что посмотреть. Причем не только для соотечественников, но и для рисковых туристов как из ближнего, так и из дальнего зарубежье. Вот только качество инфраструктурки подкачало и быстро эту проблему не решишь. Туроператоры разрабатывают въездные маршруты под иностранцев, помня о том, что и недавнее Евро-2012 должно было бы сыграть им на руку. А украинские путешественники продолжают осваивать экзотические страны, причем все дальше и дальше от родных границ.

"Доступная" экзотика

Туроператоры неожиданно для себя выяснили, что у среднего украинца уже не хватает денег на трехзвездочные отели Египта и Турции, а платежеспособные соотечественники больше не хотят ездить в эти страны, им подавай что-нибудь новенькое, необычное. Поэтому на рынке появилась «экзотика»: сначала Мальдивы и Тенерифе, потом - Доминикана и Гоа, Вьетнам и Куба, сафари в Африке, карнавал в Бразилии.

Но есть и свои нюансы в новшествах. Так, вам будут очень рады, к примеру, во Вьетнаме, недельная поездка туда для двоих обойдется приблизительно в 600 долларов с завтраками, но без перелета. А вот сам перелет двух взрослых туристов в оба конца потянет от 23,5 тысячи гривен.

Тур в Таиланд на 8 дней на двоих, воспользовавшись всякого рода акциями, можно купить за 350-400 долларов, однако и тут вам не предложат «комплексное» питание - только завтраки. Впрочем, это не самые большие расходы, ведь цена также не включает стоимости перелета, который может составить от 2000 долларов.

В список «мест массового отдыха» туроператоры вписали Эмираты. «В моем представлении, альтернативы Эмиратам для туристов из Украины этой зимой нет. Туристы, которые интересуются пляжным отдыхом, не смогут найти страны с таким же уровнем комфорта, сервиса и безопасности, причем на таком же расстоянии по перелету от Украины», - поясняет генеральный директор туристической компании «Натали турс Украина» Алексей Корнеев.

На сегодня средняя стоимость недельного тура в ОАЭ составляет от 1500-2000 тыс. долларов, но, в отличие от привычного Египта, в Эмиратах очень мало отелей предложат вам All inclusive - в стоимость тура, как правило, входят завтраки или полупансион с двухразовым питанием. Конечно, с голоду в Эмиратах не умрешь, но придется увеличить смету, как минимум, на 500 долларов - приличный «арабский общепит» недешевый. Плюс поездка в Эмираты требует виз, за которые, в отличие от «египетских» 15 долларов, нужно заплатить 70 условных единиц.

Таким образом, для поездки, к примеру, в Дубай, нужно поднакопить не менее 3 тысяч долларов. Но если вы уже решились на это путешествие, следует учесть и поторопиться – сейчас «невысокие» цены на Эмираты обусловлены большим количеством чартерных рейсов и выходом на рынок лоукостера «Флайдубаи». «Сегодня на Эмираты предлагается больше, чем нужно чартерных программ, думаю, через некоторое время их количество сократится до реальных потребностей, как минимум, на 30%, - считает один из менеджеров компании Анекс-тур. – Скорее всего, сейчас цена на Эмираты меньше, чем должна быть, а для дальнейшего развития данного направления - это минус, так как операторы, которые предоставляют его, не будут получать достаточную прибыль».

Совсем далеко - не скоро

Между тем, в Украине все же началось развитие дальнемагистральных направлений на курорты, которые находятся на расстоянии более 6 часов полета, например, Гоа. Но и тут есть изъяны. Как рассказал генеральный директор компании «Анекс-Тур» Мехмет Гундогду, «авиаперевозчики предлагают маршруты, но не у всех есть возможность воспользоваться этим предложением, это дорого, к тому же для развития таких рейсов необходимы определенные самолеты с соответствующей компоновкой. Сейчас подобные лайнеры появляются в Украине, но их недостаточно. У украинских авиакомпаний не хватает таких бортов».

По словам Корнеева, на сегодня стоимость перелета является основным фактором, от которого зависят перспективы развития туристического направления. «Мы можем говорить, что есть дальнемагистральные направления, но понятно, что длительный перелет увеличивает стоимость тура, а это для массового направления критично, отсекает многие категории туристов, например, семьи с маленькими детьми», - отмечает директор «Натали турс Украина».

Операторы, которые сегодня изучают возможность выхода на рынок Украины, полностью с ним согласны. Вопросы визы и развлечений на том или ином курорте отходят на второй план. Все больше и больше интересных для украинцев стран упрощают процесс пересечения границ, а туристические компании готовы предлагать не только интересные экскурсии, но и увлекательные приключения. Однако воспользоваться данными предложениями могут только те, кто способен оплатить авиаперелет.

«Перелет - самая важная проблема, - отмечает посол Аргентины в Украине Лила Ролдан Васкес де Муан. – Сегодня нет прямых рейсов и нужно делать много пересадок. Я думаю, когда будет больше авиакомпаний летать, стоимость перелета снизится, и больше украинцев смогут увидеть Аргентину».

По ее словам, Аргентина готова принимать граждан Украины. Страна не только отменила визовый режим для таких путешественников, но и способна решить транспортные вопросы - в начале 2013 года продажи на рейсы из Украины в Аргентину решил начать один из ведущих аргентинских авиаперевозчиков Aerolíneas Argentinas, который уже открыл представительство в Киеве.

Появление прямых рейсов уже в ближайшем будущем прогнозируют и туроператоры Южной Кореи, которые не так давно начали предлагать украинцам оздоровительные туры, лечение и экскурсии в Южной Корее. «Сегодня из Украины в Корею летают через Москву рейсами «Аэрофлота» и Корейских авиалиний. Прямых рейсов корейской авиакомпании в Украину нет, – отмечает Ольга Хан, представитель южнокорейского туроператора Medhub Kore. - Но сейчас, в связи с развитием корейского туризма, посольство и авиакомпании очень заинтересованы в том, чтобы открыть прямой рейс. Я думаю, что очень скоро он появится».

Обратно в будущее

Пока большого количества прямых рейсов для платежеспособных украинских туристов нет, туроператоры нацелились на поиск новых возможностей заработать. Одна из таких - ввоз туристов в Украину. О подобных планах практически одновременно задумались все крупные туристические операторы, которые много лет проработали на рынке выездного туризма. Причиной синхронности стало падение объемов продаж на фоне снижения платежеспособности среднего украинца, а у иностранных путешественников, как известно (несмотря на кризис), денег больше.

Глава совета по туризму и курортам Евгений Самарцев считает, что операторы, которые будут ввозить в Украину туристов, не прогадают. Наши гостиницы приведены в порядок, обновлены дороги и аэропорты, во многом благодаря Евро-2012. Также, спасибо европейскому чемпионату, об Украине узнали далекие от политики рядовые европейцы. «Любой туроператор, который займется не вывозом денег, а поиском за рубежом туристов, которые захотят приехать в Украину, будет важен», – говорит Самарцев.

«Въездной проект» у туроператоров находится на разной стадии реализации

«Анекс-тур первым занялся въездным тризмом, мы работаем в этом направлении уже более 2 лет, – рассказал Гундогду. - Мы продаем въездные туры в Украину в Турции и России. У Украины есть большое преимущество в том, что она подходит для разных видов отдыха».

Корнеев говорит, что Натали-Турс-Украина только начинает реализацию этого турпродукта: «Мы относительно недавно начали разрабатывать пакеты въездного туризма и о направлениях пока говорить рано, Натали-турс сейчас на глобальном уровне переходит к модели бизнеса, при которой развиваем туристические потоки из стран, где мы оперируем, между собой».

Генеральный директор компании «Музинидис-тревел-Киев» Александр Атлас отмечает, что въездные программы для иностранных туристов должны быть тщательно подготовлены, иначе они не смогут сформировать достаточный туристический поток: «Мы не ввозим туристов в Украину из Греции, потому что пока не готовы. Но это очень важная для нас программа, и через год мы к ней подготовимся серьезно, ведь мы хотим разработать программы, рассчитанные на массового туриста».

По словам Атласа, обязательными составляющими подготовки въездной программы должны быть обеспечение транспортом, интересные экскурсионные предложения, отели разных уровней. Например, Атлас считает, что привлечь туристов из Греции можно «зеленым туризмом» или паломническими поездками.

По мнению Самарцева, перспективным направлением для туристов из стран СНГ является Крым, а для россиян, особенно для жителей крупных мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга, - краткосрочные программы типа «тур выходного дня». Впрочем, подобный продукт мог бы заинтересовать и представителей европейского среднего класса, туристов, которые хотят познакомиться с достопримечательностями Украины, но умеют считать деньги и ценят время. «Европейцы к нам поедут, если в Украину придут лоукостеры, но пока полноценные они к нам не залетали. В Европе среднему классу по карману на выходные из Лондона на лоукостере слетать в Венецию, но подобные путешествия в Украину даже для европейцев неподъемны», - говорит он. Самарцев считает, что массово средний европейский класс может начать летать в Украину на 2-3 дневные городские туры, если появится предложение на уровне 300-350 евро с перелетом на 3 дня. Кроме того, такие предложения могут быть востребованы и на рынке России, что даст возможность расширить пакет туров для внутреннего рынка.

Впрочем, развитие въездного туризма имеет не только положительные стороны, и будет оказывать давление на внутренние поездки. Хорошо известно, как повлиял на украинские отели приезд иностранных граждан на Евро-2012 - цены подскочили, как минимум, на 20%. А вот приезд экономных иностранцев украинские гостиницы и курорты не радует – хлопот много, а прибыль невелика. Вполне возможно, что в ожидании наплыва путешественников из-за рубежа наши курорты повысят свой уровень, однако и цены вырастут. Например, уже сейчас стоимость недели в 4-звездочной крымской гостинице с одним только завтраком и без проезда сопоставима с отдыхом в Египте или Турции по программе «все включено» и перелетом. Если же пересчитать чистую стоимость проживания, то в Крыму, как ни крути, дороже.

Анна Левченко (УНИАН)