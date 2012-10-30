Apple объявила о крупнейших за последнее десятилетие перестановках в руководстве

Apple объявила в понедельник о крупнейших за последнее десятилетие перестановках в своем руководстве. Корпорацию покидают Скотт Форстолл, отвечавший за разработку операционной системы iOS, и Джон Брауэтт, ответственный в компании за стратегию розничной торговли, сообщает Reuters.

Именно под контролем Форстолла разрабатывалось приложение Apple Maps, которое многие пользователи продукции Apple сочли неадекватной заменой картам от Google. Корпорации, и лично ее главе Тиму Куку, даже пришлось приносить свои извинения покупателям.

Форстолл работал в Apple с 1997 года, Брауэтт – с января этого года.

На прошлой неделе после выхода квартальной отчетности акции Apple упали на 4%. Прибыль компании за июль — сентябрь 2012 года увеличилась на 24% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до $8,2 млрд. Выручка Apple достигла $36 млрд, опередив на 27% прошлогодний показатель, передает «Газета.Ru».