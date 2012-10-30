Одесская железная дорога завершает подготовку к зиме

Одесская железная дорога (ОЖД) завершает подготовку хозяйства и кадров к работе в осенне-зимний период 2012-1013 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктура Украины, в рамках подготовки к зиме ОЖД провела во всех структурных подразделениях мероприятия по обеспечению бесперебойной и эффективной работы железнодорожного транспорта

Согласно сообщению, к отопительному сезону отремонтированы и введены в эксплуатацию 65 котельных, утеплено 7218 дверей, окон и более 20 тыс. кв. м крыш. Налажена работа 333 систем отопления помещений, 29 систем вентиляции, 30,2 км тепловых сетей. Кроме того, отремонтировано 8 км электрических сетей и 35,6 км систем водоснабжения и канализации.

К работе в условиях пониженных температур, по информации пресс-службы, подготовлены 77 единиц снегоуборочной техники и 34 единицы подъемно-транспортного оборудования, в частности, 13 кранов на железнодорожном ходу и 21 козловой кран.

В ведомстве сообщают, что железнодорожников обеспечили теплой спецодеждой, а во всех структурных подразделениях создан зимний запас угля, горюче-смазочных материалов, запасных частей и оборудования.

Как сообщал УНИАН, специалисты Одесской железной дороги за 9 месяцев 2012 года отремонтировали 6,705 тыс. грузовых вагонов - на 4,25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в 2012 году ОЖД провела ряд тематических видеоконференций с участием главных инженеров дирекций железнодорожных перевозок, служб и структурных подразделений и причастных специалистов железной дороги по энерго- и ресурсосбережению.