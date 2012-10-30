ПЖД в рамках подготовки к зиме отремонтировали 353 км путей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в рамках подготовки к морозам отремонтировала 353 км путей, 7,6 км подъездных путей, более 7 тыс. кв м кровель санитарно-бытовых помещений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Согласно сообщению, в рамках подготовки к зиме железнодорожники также привели в порядок 39 снегоуборочных машин, оборудовали 2381 стрелочный перевод пневмообдувкой и 234 перевода - электрообогревом.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога подготовила к работе в зимний период 1035 вагонов пассажирских поездов дальнего сообщения, из которых более 700 - на высоковольтном отоплении. В рамках реализации Комплексной государственной программы энергосбережения за 9 месяцев 2012 года, благодаря внедрению энергосберегающих мероприятий, ПЖД сэкономила энергоресурсов на 25,758 млн грн.

Справка УНИАН. «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть предприятия превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.