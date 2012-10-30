EastOne продала 6% голосующих акций VimpelCom компании Altimo

Международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, подконтрольная бизнесмену Виктору Пинчуку, заключила сделку по продаже компанией Bertofan Investments Limited, находящейся под мандатом группы, 123 600 000 конвертируемых привилегированных акций VimpelCom Ltd компании Altimo Coöperatief U.A.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе EastOne.

Как говорится в сообщении, указанный пакет акций составляет 28,51 % от всех выпущенных привилегированных акций и 5,995% всех голосующих акций VimpelCom Ltd.

Как заявили в пресс-службе, сделка осуществлена в рамках портфельной стратегии группы EastOne. Согласованная в рамках реализуемой сделки цена содержит: более 90% премии к цене сделки по приобретению компанией Bertofan Investments Limited указанного пакета акций в 2011 году, а также порядка 10% премии к цене, по которой в 2012 году совершались аналогичные сделки с привилегированными акциями VimpelCom Ltd.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года компания Altimo приняла решение о продаже 123,6 млн привилегированных акций оператора, или 5,995% от общего количества акций компании Vimpelcom Ltd. (в состав компании входит украинский оператор «Киевстар») кипрской компании Forrielite, принадлежащей российскому бизнесмену Олегу Киселеву. В январе 2012 года компания О.Киселева продала эти акции компании Bertofan Investments Limited, находящейся под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne.

Справка УНИАН. Группа EastOne — международная инвестиционно-консалтинговая группа, предоставляющая услуги в сфере стратегического и инвестиционного консультирования и управления диверсифицированным портфелем активов в широком диапазоне отраслей по всему миру. Группа создана в 2007 году Виктором Пинчуком. Портфель под мандатом EastOne охватывает более 20 бизнесов и широкомасштабных проектов. Головной офис EastOne расположен в Лондоне, представительства — в Киеве и Днепропетровске.

VimpelCom является одним из крупнейших в мире операторов комплексных телекоммуникационных услуг, предлагающим широкий спектр услуг беспроводного, фиксированного и широкополосного доступа в России, Украине, Казахстане, а также других странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Африке, Италии и Канаде. Международные операции VimpelCom охватывают территории с общим населением около 782 млн человек.