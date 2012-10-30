«Укрзализныця» в декабре откроет модернизированный вокзал в Симферополе

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в декабре планирует завершить модернизацию Симферопольского железнодорожного вокзала, введя в эксплуатацию новый конкорс и турникетную систему. Об этом сообщается в пресс-релизе «Укрзализныци».

По предоставленной информации, новый конкорс – пешеходный переход над железнодорожными путями с кассами пригородного сообщения – позволит перераспределить пассажиропотоки дальнего и пригородного сообщения, а также повысить качество обслуживания пассажиров и увеличить общий пассажиропоток.

Кроме того, на вокзале введут в эксплуатацию 9 турникетных систем для борьбы с безбилетным проездом в электричках, а также откроют новый кассовый зал пригородного сообщения.

Согласно пресс-релизу, средства на модернизацию Симферопольского вокзала выделялись исключительно из бюджета «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн. В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.

В 2012 году железнодорожники реконструировали железнодорожные объекты всех городов, принимающих матчи Евро-2012. Наиболее масштабным объектом за 2012 год был Донецкий вокзальный комплекс.