МАУ возобновляет полеты между Киевом и Гоа

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» возобновляет рейсы по маршруту Киев (аэропорт «Борисполь») - Гоа (международный аэропорт «Даболим») со вторника, 30 октября.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Согласно сообщению, в период зимней навигации 2012/2013 гг. рейсы будут выполняться с промежуточной посадкой в городе Эль-Айн Объединенных Арабских Эмиратов.

Полеты будут выполнять на самолетах «Боинг-737» с бизнес и экономическим классом обслуживания.

В ноябре компания осуществит три полета. С декабря частота полетов увеличится до 4, с января - до 5. В феврале-марте количество рейсов увеличится до 6.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.