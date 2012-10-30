Число регулярных интернет-пользователей в Украине выросло до 15 млн человек

Число регулярных интернет-пользователей старше 16 лет в Украине выросло в третьем квартале 2012 года по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 32% и составило 15,09 млн человек.

Об этом говорится в результатахисследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

При этом 82% компьютеров в стране по итогам 3-го квартала 2012 года были подключены к Интернету, в 2011 году этот показатель составлял 70%.

10% всех пользователей в 3-м квартале 2012 года пользовались мобильным Интернетом. При этом 80% таких пользователей пользовались мобильным Интернетом с экрана телефона, 15% - через ноутбук с USB, 3% - через ноутбук, подключенный через мобильный телефон в качестве модема, 3% - через планшет.

60% пользователей в 3-м квартале 2012 года проводили в Интернете менее 10 часов в неделю, 16% - до 20 часов, 9% - до 30 часов, 3% - до 50 часов, 3% - более 50 часов, 9% пользователей затруднились назвать время нахождения в Интернете.

Согласно исследованию, наиболее высокими темпами растет число абонентов в городах с населением до 50 тыс. чел – рост в 3-м квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 210%, в селах – 163%, в городах с населением до 500 тыс. – 111%, в городах с населением до 100 тыс. – 95%, в городах с населением более 500 тыс. – 83%.

Тем не менее, наибольшее число регулярных пользователей Интернета сосредоточено в городах с населением более 500 тыс. – 28% от общего числа пользователей Интернета в Украине, доля пользователей в городах с населением 101-500 тыс. составляет 25%, в городах с населением до 50 тыс. чел. – 23%, в селах – 19%, в городах населением до 100 тыс. – 6%.

Наиболее быстро растущей возрастной категорией среди пользователей Интернета в 3-м квартале 2012 года стали пользователи в возрасте старше 60 лет – рост на 410%,

количество пользователей Интернета в возрасте 50-59 лет выросло на 199%, в возрасте 30-39 лет – 149%, в возрасте 20-29 лет – 131%, в возрасте 40-49 лет – 121%, в возрасте 16-19 лет – 41%.

В то же время, несмотря на низкие темпы прироста по сравнению с другими возрастными группами, молодежь в Украине все еще составляет почти половину аудитории Интернета – на пользователей в возрасте 16-29 лет приходится 44% пользователей Интернета в Украине, еще 23% пользователей – в возрастной категории 30-39 лет. На пользователей старше 40 лет приходится чуть более 30% от общего числа регулярных пользователей Интернета в Украине, из них более половины - на пользователей в возрасте до 49 лет.

Число пользователей Интернета по полу распределилось почти поровну – среди регулярных пользователей Интернета насчитывается 50,9% мужчин и 49,1% женщин.

Основными целями пользования Интернетом регулярными пользователями в 3-м квартале являлись: социальные сети – 56% пользователей, электронная почта – 52%, загрузка фильмов и музыки – 41%, поиск информации – 36%, новостные сайты, чтение газет – 29%, онлайн-видео – 23% и др.

Справка УНИАН. GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, проводит опросы и исследования рынков в Украине, Молдове и Беларуси. Входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. В 2010 году объем продаж GFK Group составлял 1,29 млрд евро.