«АэроСвит» перенес рейс Киев-Нью-Йорк с 30 на 31 октября из-за урагана «Сэнди»

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" (Киев) перенесла авиарейс Киев-Нью-Йорк, запланированный на 12:55 30 октября, на 18:25 31 октября из-за урагана «Сэнди», обрушившегося на северо-восточное побережье США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании «АэроСвит».

Согласно сообщению, перенос рейса связан с закрытием аэропорта Нью-Йорка им. Дж.Ф.Кеннеди (JFK) до 4:30 утра 1 ноября по киевскому времени.

Ориентировочное время отправки рейса из Киева – 31 октября в 18.25 по киевскому времени. Вылет обратного рейса из Нью-Йорка ожидается 1 ноября 2012 г. в 00:35 по местному времени.

«АэроСвит» старается решить две задачи – выполнить свои обязательства перед пассажирами, минимизируя ожидание вылета, но при этом обеспечить полную безопасность пассажиров», - говорится в сообщении.

Авиакомпания также сообщает, что руководствуется не только официальными сообщениями аэропорта им. Дж.Ф.Кеннеди, но и постоянно отслеживает информацию международных метеорологических центров. Поэтому в случае ухудшения ситуации возможны дальнейшие корректировки времени вылета в Нью-Йорк.

В этой связи авиакомпания просит пассажиров дополнительно проверять время отправления рейса на онлайн-табло и в справочной службе международного аэропорта «Борисполь», либо в контактном центре «АэроСвита». Оперативная информация об изменениях в графике вылета в Нью-Йорк также размещается на странице компании в социальной сети Facebook.

Ранее, в понедельник вечером, «АэроСвит» получил прогноз из Нью-Йорка об ожидании пика шторма в зоне аэропорта во вторник в 22:00 по местному времени (в 4:00 в среду по киевскому времени), что требовало переноса рейса (плановый вылет – во вторник, 30 октября, в 12:55). После подтверждения новых слотов от JFK, компания приняла решение о задержке авиарейса Киев-Нью-Йорк на сутки – до 12:55 31 октября. Поздно вечером в понедельник информация о переносе рейса была размещена на сайте авиакомпании, контактный центр «АэроСвита» приступил к оповещению пассажиров, в том числе через агентов по продаже авиаперевозок.

Согласно предыдущим прогнозам, поступавшим от американского аэропорта в воскресенье и днем в понедельник, шторм должен был миновать JFK еще до прибытия украинского самолета в Нью-Йорк.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.