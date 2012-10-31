1 ноября Киевский метрополитен проведет День открытых дверей

1 ноября Киевский метрополитен по случаю 52-й годовщины работы предприятия проведет День открытых дверей.

Как сообщает пресс-служба предприятия, мероприятие пройдет с 9:00 до 12:00 в электродепо «Дарница».

В этот день гости услышать рассказ-воспоминание непосредственного участника открытия столичного метрополитена Николая Куриленко, а также будут иметь возможность посетить вагон-музей, объекты электродепо и вагоноремонтного завода.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 238-54-68. К участию приглашаются совершеннолетние граждане.