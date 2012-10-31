«Укрзализныця» перестала принимать электронные деньги WebMoney

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины “Укрзализныця” прекратила поддержку своим онлайн-сервисом приобретения билетов booking.uz.gov.ua электронных денег WebMoney. Об этом говорится на странице “Укрзализныци” в социальной сети Facebook.

Как объясняет свое решение “Укрзализныця”, вопросы деятельности в Украине платежных систем регулируются Законом Украины "О платежных системах и переводе

средств в Украине". Согласно закону, правила внутригосударственной и международной платежных систем, платежной организацией которой является резидент, должны быть согласованы с Национальным банком.

“На сегодня правила системы WebMoney не согласованы Национальным банком в соответствии с требованиями, установленными законодательством Украины о деятельности платежных систем или операций с электронными деньгами. Таким образом, деятельность системы WebMoney в Украине является неправомерной”, - говорится в сообщении “Укрзализныци”.

Напомним, “Укрзализныця” ввела онлайн-продажу билетов при помощи сервиса WebMoney 27 октября т.г. В первую неделю введения через WebMoney было оплачено около 200 билетов.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины за 9 месяцев т.г. продали через Интернет более 1,4 млн билетов. По информации “Укрзализныци”, сегодня более 3,8% от общей продажи билетов оформляются через Интернет.

Систему продажи проездных документов через Интернет в пассажирских перевозках «Укрзализныця» внедрила 17 мая 2012 года.

Система позволяет оплатить проездные документы через Интернет системами НСМЭП, VISA, MasterCard.