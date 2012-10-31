Железные дороги с начала года перевезли 46 млн тонн строительных грузов

Железные дороги Украины по состоянию на 30 октября 2012 года перевезли 46,044 млн тонн строительных грузов. Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, Донецкая железная дорога перевезла 3,24 млн тонн строительных грузов, Приднепровская — 4,518 млн тонн, Южная — 5,125 млн тонн, Юго-Западная — 17,922 млн тонн, Львовская — 8,871 млн тонн, и Одесская железная дорога — 6,366 млн тонн. «Укрзализныця» не указывает сравнительных данных на аналогичную дату прошлого года.

В ведомстве отметили, что среднесуточная погрузка строительных материалов составила 82,6 тыс. тонн.