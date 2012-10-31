Киевское метро за 9 месяцев получило 220,3 млн грн убытка

14:30, 31 октября 2012
Транспорт/Связь
0

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» получило убыток в 220,3 млн грн по итогам января - сентября т г. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, доходы киевского метрополитена за 9 месяцев 2012 г составили 709,5 млн грн, в то время как расходы достигли 929,8 млн грн.

Всего за январь - сентябрь киевский метрополитен перевез 383,3 млн пассажиров, среди которых 95,7 млн льготников.

Как сообщает пресс-служба предприятия, от государства было получено 88,6 млн грн бюджетных ассигнаций за льготный проезд пассажиров, оставшийся долг государства перед предприятием по оплате льготного проезда граждан за январь-сентябрь составил 29,3 млн грн.

Справка УНИАН. Столичный метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью более 65 километра.

Ежедневный объем перевозок составляет около 1,7 миллиона пассажиров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter