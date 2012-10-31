Киевское метро за 9 месяцев получило 220,3 млн грн убытка

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» получило убыток в 220,3 млн грн по итогам января - сентября т г. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, доходы киевского метрополитена за 9 месяцев 2012 г составили 709,5 млн грн, в то время как расходы достигли 929,8 млн грн.

Всего за январь - сентябрь киевский метрополитен перевез 383,3 млн пассажиров, среди которых 95,7 млн льготников.

Как сообщает пресс-служба предприятия, от государства было получено 88,6 млн грн бюджетных ассигнаций за льготный проезд пассажиров, оставшийся долг государства перед предприятием по оплате льготного проезда граждан за январь-сентябрь составил 29,3 млн грн.

Справка УНИАН. Столичный метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью более 65 километра.

Ежедневный объем перевозок составляет около 1,7 миллиона пассажиров.