ПЖД ремонтирует участок Синельниково-2 - Запорожье для скоростного движения

Приднепровская железная дорога продолжает ремонтные работы для организации железнодорожного скоростного движения и на данный момент ведет подготовку участка Синельниково-2 - Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, на сегодняшний день железнодорожники модернизировали 1,7 км пути, средний ремонт выполнен на 12 км пути, комплексно-оздоровительный - на 19,3 км. Кроме того, на магистрали заменены 9 комплектов стрелочных переводов, на 10 комплектах осуществлен средний ремонт.

В пресс-центре отметили, что на участке демонтировано, отремонтировано и перестроено 21 платформу.

Также сообщается, что специалисты службы сигнализации и связи модернизировали 44,47 км линий электроблокировки и электроцентрализации, на 4 переездах с дежурными заменены радиостанции, на 10 переездах отремонтирован магистральный кабель связи.

Стоимость работ на участке Синельниково-2 - Запорожье оценивается более чем в 102 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре 2012 года перевезла почти 87,155 млн тонн грузов - на 1,2% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.