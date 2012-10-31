ОЖД за 10 месяцев отремонтировала 347,3 км пути на 898,5 млн грн

Одесская железная дорога за 10 месяцев 2012 года отремонтировала 516 км пути на сумму 898,5 млн грн, что в 9 раз больше объема выполненных работ за аналогичный период минувшего года, сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской железной дороги.

В частности, модернизировано 168 км пути, капитально отремонтировано 102 км пути, осуществлен средний ремонт на 151 км пути, выполнен комплексно-оздоровительный ремонт на 170 км. Кроме того, заменено новыми 182 комплекта стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях - 141 комплектов и осуществлено средний ремонт 107 комплектов стрелочных переводов».

Наиболее масштабные работы проходили на направлениях Знаменка — Помошная - Одесса и Мироновка - Пятихатки. До конца года основные ремонтные работы будут продолжаться на участке Помошная - Колосовка - Одесса.

Выполнение комплекса данных работ позволило повысить скорость движения поездов на 180 км главных путей и 8 приемоотправочных путях на шести станциях.

Как отметили в пресс-службе, всего в 2012 году будет модернизировано более 181 км пути, что повысит безопасность движения, плавность хода поездов, а также будет способствовать повышению скорости движения на отремонтированных участках до максимально возможной при существующем техническом оснащении.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.