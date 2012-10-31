«Укрзализныця» активно готовится к строительству Бескидского тоннеля

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ведет подготовительные работы к началу строительства нового двухпутного Бескидского тоннеля в Карпатах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как сказано в сообщении, для строительства тоннеля будет использовано более 81 куб. м бетона и свыше 7 тыс. тонн армированных конструкций. Само строительство планируют вести непрерывно в три смены. На сегодняшний день, по информации «Укрзализныци», железнодорожники обустраивают склады для песка, щебня, монтируют емкости для хранения цемента. Уже смонтированы завод по изготовлению бетонной смеси и пути для подвоза материалов, которые по плану будут предоставлены украинскими производителями.

Как отмечается в сообщении, кроме того, на сегодняшний день строятся три подъездные автодороги к месту строительства нового тоннеля, в том числе к месту складирования грунта и к складу специальных взрывчатых веществ.

В подготовительных работах задействованы более 100 человек – железнодорожники и сотрудники подрядных организаций. Врезка самого тоннеля начнется после завершения государственной экспертизы и утверждения проекта Кабинетом министров Украины.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель имеет стратегическое значение для Украины как одна из наиболее оживленных транспортных магистралей в направлении Москва - Вена. По тоннелю проходит более 40% транзитных грузов в Западную и Центральную Европу.

Согласно проекту, новый тоннель построят рядом со старым, однопутным туннелем, построенным еще в конце 19-го века. Ширина нового тоннеля составит 10,5 м, высота - 8,46 м, длина – 1 822 м, что на 76 метров больше старого тоннеля. Двухпутный Бескидский тоннель будет вторым по длине в Украине после Лутугинского (Донецкая железная дорога).

Строительство тоннеля планируется завершить в 2015 году. По расчетам, он позволит увеличить пропускную способность железной дороги для перевозки транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы более чем в 2 раза - с 47 до 100 поездов в сутки.