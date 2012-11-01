В Запорожской области сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда «Киев-Севастополь».

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Запорожской ОГА Александр Пеклушенко, «сход вагонов с рельс произошел сегодня в 4.45. Поезд вышел со станции «Запорожье-1» и приблизительно в одном километре от нее сошел с рельсов и лег на бок 7-й вагон состава, потянувший за собой еще три вагона, которые также сошли с рельсов, но не легли».

По словам А.Пеклушенко, в каждом вагона данного ж/д состава на момент происшествия находилось около 34 человек.

«Никто из людей не погиб и каких-либо травм, требующих медпомощи, не получил: все пассажиры после оперативной эвакуации из вагонов были осмотрены медиками и от медицинской помощи отказались», - заверил А.Пеклушенко, объяснив это минимальной скоростью поезда, который только после выхода со станции только начинал набирать ход.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, милиции, прокуратуры, а также руководство Запорожской ОГА, Запорожской мэрии и Приднепровской железной дороги.

По словам А.Пеклушенко, все эвакуированные из вагонов накормлены и находятся в теплых помещениях. Им начали выдавать оставленные в поезде личные вещи, которые спасатели вынесли из вагонов после эвакуации.

«Сегодня все поездом будут отправлены в пункт назначения», - заверил А.Пеклушенко.