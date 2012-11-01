Прокуратура возбудила уголовное дело по факту ДТП возле Запорожья

Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов пассажирского поезда «Киев-Севастополь» возле Запорожья.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова со ссылкой на находящегося на месте происшествия прокурора области Александра Кирилюка, «по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта». Ведется следствие». (Ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», предусматривает наказание в виде исправительных- работ на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.45 в Запорожской области сошел с рельсов поезд «Киев-Севастополь».

Поезд вышел со станции «Запорожье-1» и приблизительно в одном километре от нее сошел с рельсов и лег на бок 7-й вагон состава, потянувший за собой еще три вагона, которые также сошли с рельсов, но не легли. Жертв и пострадавших нет.