Прокуратура рассматривает три версии схода с рельсов вагонов вблизи Запорожья

Прокуратура рассматривает три версии схода с рельсов четырех вагонов поезда «Севастополь-Киев» вблизи Запорожья.

Как сообщил УНИАН Запорожский транспортный прокурор Максим Кацюба, «на данный момент рассматривается три версии случившегося. Первая - человеческий фактор – то есть правильность действий персонала станции при управлением движением по железной дороге. Вторая – состояние железнодорожного полотна. Третья – техническое состояние вагонов».

Все эти версии, по данным Запорожского транспортного прокурора, тщательно проверяются: однозначно назвать причину случившегося пока не представляется возможным.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.45 в Запорожской области, в 1 км от ж/д станции «Запорожье-1» сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда «Севастополь-Запорожье», один из которых «лег» на бок.

По информации председателя Запорожской ОГА Александра Пеклушенко, в результате случившегося никто не погиб и не получил травм, требующих госпитализации.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».