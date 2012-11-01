ВОЛЯ по решению суда оплатит Святошинскому району Киева размещение т/к сетей

Хозяйственный суд Киева подтвердил легитимность заключенного ранее соглашения, в соответствии с которым компания ВОЛЯ оплатит Святошинскому району 270 тыс. грн за размещение в домах коммунальной собственности телекоммуникационных сетей.

Об этом УНИАН сообщили в Телекоммуникационной палате Украины (ТПУ).

Согласно сообщению, своим решениям Хозяйственный суд города Киева подтвердил действие соглашения о размещении телекоммуникационных сетей, подписанное ВОЛЕЙ с коммунальным предприятием «Дирекция по содержанию и обслуживанию жилищного фонда Святошинского района» в марте 2010 года, которое коммунальное предприятие «пыталось разорвать в одностороннем порядке».

Как сообщалось, Киевский городской совет своим решением закрепил за коммунальным предприятием «Киевжилспецэксплуатация» монопольное право заключать соглашения с провайдерами и операторами, сети которых расположены в жилых домах коммунальной собственности. При этом, как считают в ТПУ, вопреки требованиям законодательства, была нарушена процедура принятия решения и не был определен перечень домов, которые находятся в коммунальной собственности. Тарифы же за размещение и использование субъектами ведения хозяйства телекоммуникационных сетей по новым соглашениям должны были повыситься сразу в несколько раз без экономического обоснования и без согласования с Антимонопольным комитетом Украины, как того требует законодательство.

В ТПУ сообщили, что для того, чтобы «заставить провайдеров подписывать новые сомнительные соглашения», «Киевжилспецэксплуатация» «неправомерно побуждало районные коммунальные предприятия разрывать действующие соглашения» с операторами, по которым раньше местные коммунальные предприятия «исправно получали средства».

Такие действия столичной власти, отметили в ТПУ, противоречат статье 27 Закона Украины «О телекоммуникациях», которая обязывает органы местного самоуправления создавать благоприятные условия для функционирования и построения телекоммуникационных сетей, Поручению Президента Украины от 21 марта 2012 года «Относительно внедрения новейших технологий в сфере телекоммуникаций, которые отвечают международным стандартам, обеспечения права свободного доступа граждан к сети Интернет», и «тормозят развитие этой отрасли» в столице Украины.

Как отметил директор Телекоммуникационной палаты Украины Константин

Грицак, провайдеры готовы работать с коммунальными предприятиями – «единственное условие – это соблюдение местной властью украинского законодательства,

отказ от практики запугивания и силового давления на операторов и провайдеров и

навязывание экономически необоснованных тарифов».

Справка УНИАН. Телекоммуникационная палата Украины является объединением участников телекоммуникационного рынка, на сегодняшний день в ТПУ входят компании и организации из 20 украинских городов, чьими услугами пользуется больше половины абонентов платного телевидения и больше трети абонентов скоростного Интернета.