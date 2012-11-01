Общий объем доходов «Укртелекома» за 9 месяцев вырос на 2,4% - до 6,15 млрд грн

Общий объем доходов «Укртелекома» (с НДС и ПФ) за 9 месяцев 2012 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом - до 6,151 млрд грн.

Об этом сообщается в «Информации об изменениях, которые вносятся в Квартальную информацию» компании, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом доходы от предоставления телекоммуникационных услуг составили 5,704 млрд грн, в т.ч. конечным потребителям – 4,810 млрд грн, операторам и провайдерам - 894,3 млн грн.

Согласно изменениям в квартальной информации «Укртелекома», по состоянию на 30 сентября количество основных телефонных аппаратов в компании составило 9,360 млн номеров. По сравнению с началом года 548 тыс. пользователей отказались от услуг фиксированной связи, за этот же период было установлено 167 тыс. номеров, в итоге абонентская база «Укртелекома» сократилась на 381 тыс. номеров, или 3,9%.

По данным компании, за счет обострения конкуренции на рынке телекоммуникаций замедлился прирост доходов от предоставления услуг компьютерной связи (доходы от компьютерной связи составили за отчетный период более 1,13 млрд грн, рост по сравнению с 9 месяцами 2011 года на 1,4 п.п.). Количество пользователей широкополосного доступа к Интернет компании по состоянию на 30 сентября достигло 1,493 млн, что на 150 тыс., или на 11%, больше по отношению к началу года. При этом среднемесячная доходность с одного абонента Интернет за 9 месяцев 2012 года составила 76,2 грн.

Общий объем расходов за 9 месяцев 2012 года составил в компании 4,886 млрд грн, в т.ч.: себестоимость реализованной продукции за отчетный период составила 3,5967 млрд грн; административные расходы – 454,4 млн грн; расходы на сбыт составили 522,1 млн грн; другие операционные расходы – 67,7 млн грн; финансовые расходы – 220,4 млн грн; другие расходы составляли 24,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль «Укртелекома» за 9 месяцев 2012 года составила 348 млн грн.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (почти 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 года составил более 8 млрд грн.