В России начал работать реестр противозаконных сайтов в Рунете

Москва. В России начал работать сайт с реестром противозаконных сайтов в Рунете - www.zapret-info.gov.ru/

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в черный список будут вноситься сайты, который содержат информацию о наркотиках, детскую порнографию и призывы к суициду. Они будут блокироваться в досудебном порядке, если опасная информация не будет с них вовремя удалена. Кроме того, в реестр попадут сайты, по которым было вынесено судебное решение о нарушении.

Создавать и пополнять черный список сайтов будет Роскомнадзор. Принимать решение о включении в реестр сайтов смогут также МВД РФ, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Роспотребнадзор.

Если владелец сайта через сутки после обращения провайдера не удалит нарушающую закон информацию, сетевые данные ресурса попадут в реестр, и провайдер должен будет заблокировать доступ к этому сайту.

В Роскомнадзоре заверили, что ведомство будет включать интернет-сайты в реестр запрещенных сетевых ресурсов только после проверки информации о том, что на них размещена противоправная информация. При этом блокировка по IP-адресу будет крайней мерой.

Данные реестра запрещенной информации, доступные операторам связи, будут содержать все сведения, необходимые для ограничения доступа к информации. «Однако ограничение доступа ко всему IP-адресу является крайней мерой и наступает только в случае, если владелец ресурса, на котором обнаружена запрещенная информация или обслуживающий его провайдер хостинга не удалит запрещенную информацию в течение одних суток, которые определены законом для этих целей», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

За первый час работы реестра была подана 161 заявка.