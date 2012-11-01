«Укрзализныця» ликвидировала последствия аварии поезда «Киев-Севастополь»

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») ликвидировала последствия инцидента, в результате которого на станции Запорожье – 1 сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда №27 сообщением Киев-Севастополь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как сказано в сообщении, в работах по ликвидации последствий аварии задействовали около 100 работников. Кроме того, со станции Запорожье-2 на место аварии оперативно подогнали два восстановительных состава. Пострадавших оперативно разместили в санитарно-бытовом корпусе станции Запорожье -1, где им предоставили горячее питание, одеяла и другую помощь. Железнодорожники оперативно сформировали новый железнодорожный состав, который продолжил движение по маршруту №27 Киев-Севастополь.

«Приднепровская железная дорога приносит извинения пассажирам поезда № 27 Киев- Севастополь» за случившийся инцидент и выражает слова благодарности всем, кто помог в ликвидации его последствий», - говорится в пресс-релизе «Укрзализныци».

Как сказано в сообщении, причины инцидента выясняет специальная комиссия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.45 утра на станции Запорожье-1 сошел с рельсов и лег на бок 7-й вагон состава поезда № 27 сообщением «Киев-Севастополь», потянувший за собой еще три вагона.

Председатель Запорожской ОГА Александр Пеклушенко заявлял, что никто из людей не погиб и каких-либо травм, требующих медпомощи, не получил: все пассажиры после оперативной эвакуации из вагонов были осмотрены медиками и от медицинской помощи отказались.