Киевсовет отказался переименовывать станцию метро «Ипподром» на «Одесская»

Киевсовет отказался переименовывать новую станцию метро «Ипподром» на «Одесская».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения поддержали всего 12 из 108 депутатов.

Документ был подготовлен в связи с обращением Общества украинского языка Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Авторы обращения отмечали, что ипподром не настолько выдающийся объект в Киеве, чтобы дать имя станции метрополитена. Однако, по убеждению Общества украинского языка, часто названия образуют по принципу, который помогает ориентироваться, поэтому оно предлагало назвать новую станцию метро «Одесская».

Обсуждая этот проект решения, депутаты напомнили, что названия станциям также дают с учетом исторического события или названия местности, а поскольку раньше эта местность называлась Феофания, можно присвоить соответствующее название станции метрополитена.

Как отметила секретарь Киевсовета Галина Герега, для принятия такого решения необходимо подготовить соответствующий проект решения.

Как сообщал УНИАН, станцию метро «Ипподром» открыли 25 октября текущего года.