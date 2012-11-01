ПЖД в январе-октябре отремонтировала 9 472 вагона

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-октябре т.г. отремонтировала 9 472 вагона, из них 9 324 вагона - деповским ремонтом и 148 - капитальным. Об этом сообщает пресс-служба ПЖД.

Согласно предоставленной информации, в вагоноремонтном депо Нижнеднепровск-Узел отремонтировано 1 927 вагонов, в депо Батуринская - 1 994, Мудреная - 1 784, Пятихатки - 672, Пологи - 1 013, Мелитополь - 690, Запорожье-Левое - 148, Джанкой - 884, Верховцево - 338.

Напомним, в конце 2011 года "Укрзализныця" определила базовые ремонтные депо для обслуживания вагонов государственных компаний, на баланс которых передали грузовые полувагоны. На ПЖД ими стали депо Батуринская, Мудреная, Нижнеднепровск-Узел, Пятихатки, Пологи, Мелитополь, Запорожье-Левое и Джанкой.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в рамках подготовки к морозам отремонтировала 353 км путей, 7,6 км подъездных путей, более 7 тыс. кв м кровель санитарно-бытовых помещений. Были приведены в порядок 39 снегоуборочных машин, оборудован 2381 стрелочный перевод пневмообдувкой и 234 перевода - электрообогревом.

Кроме того, ПЖД подготовила к работе в зимний период 1035 вагонов пассажирских поездов дальнего сообщения, из которых более 700 - на высоковольтном отоплении. В рамках реализации Комплексной государственной программы энергосбережения за 9 месяцев 2012 года, благодаря внедрению энергосберегающих мероприятий, ПЖД сэкономила энергоресурсов на 25,758 млн грн.

Справка УНИАН. «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть предприятия превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.