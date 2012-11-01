Янукович поручил Пшонке разобраться с аварией поезда «Киев – Севастополь»

Генеральная прокуратура Украины должна принять исчерпывающие меры по расследованию обстоятельств схождения с рельс вагонов пассажирского поезда №27 «Киев – Севастополь», произошедшего 1 ноября 2012 года в Запорожской области.

Об этом говорится в поручении Президента Украины Виктора Януковича, сообщает его пресс-служба.

Глава государства предлагает генеральному прокурору Виктору Пшонке принять соответствующие меры реагирования в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.45 утра на станции «Запорожье-1» сошел с рельс и лег на бок 7-й вагон поезда № 27 сообщением «Киев-Севастополь», который потянул за собой еще три вагона.

По информации председателя Запорожской ОГА Александра Пеклушенко, в результате аварии никто не погиб и не получил травм, требующих госпитализации.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».