Авиакомпания "Армавиа" начала полеты из Еревана в аэропорт "Киев" (фото)

"Водяная арка" над самолетом "Армавиа",

сделавшим первый рейс из Еревана в аэропорт "Киев"

Авиакомпания "Армавиа" 1 ноября осуществила первый рейс из Еревана в аэропорт "Киев", сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, полеты будут выполнять дважды в неделю по четвергам и субботам на региональных реактивных самолетах Bombardier CRJ 200 (Канада).

В Киеве пассажиры рейса Ереван-Киев-Ереван обслуживаются в новом международном терминале А, который был введен в эксплуатацию 22 мая 2012 года.

«Авиакомпания "Армавиа" стала новым партнером аэропорта "Киев". По авиационной традиции, первый рейс встретили водяным салютом: пожарная машина создала арку из воды, под которой и зарулил самолет», - отмечают в пресс-службе.

Действующее расписание предусматривает вылет из Еревана в 11:30 и прилет в Киев в 12:10. Обратный рейс вылетает из украинской столицы в 14:10 с прилетом в Ереван в 18:35. На линии Ереван-Киев авиакомпания "Армавиа" предоставляет два класса обслуживания: бизнес-класс и экономический класс.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев"(Жуляны) входит в пятерку крупнейших аэропортов Украины по пассажиропотоку. В 2012 году планирует обслужить 850 тыс. пассажиров. Аэропорт расположен всего в 7 км. от центра украинской столицы.

С 22 мая 2012 Международный аэропорт "Киев" начал эксплуатацию нового международного пассажирского терминала А, значительно улучшив сервис,

Авиакомпания "Армавиа" является национальным авиаперевозчиком Армении. Основана в 1996 году. "Армавиа" выполняет полеты в более чем 20 городов из своего базового аэропорта "Звартноц" (Ереван). Флот авиакомпании включает самолеты A320, Boeing 737, SSJ 100, CRJ 200, Як-42.