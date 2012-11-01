Польша хочет разрешить банкротство железнодорожных компаний

Варшава. Правительство Польши намерено инициировать внесение изменений в законодательство, запрещающее банкротство железнодорожных компаний, что, по мнению профсоюзов, может привести к катастрофическим последствиям в железнодорожном транспорте одной из крупнейших восточноевропейских стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, в распоряжении которой имеется проект документа, реформирующего отрасль.

Радиостанция отметила, что польское правительство официально объясняет планируемые изменения требованием Европейского Союза, в который страна вошла в 2004 году.

"Речь идет об указаниях Европейской комиссии, которая утверждает, что отсутствие возможности банкротства – это то же самое, что неограниченная помощь государства, что не соответствует европейскому законодательству", - отмечает RMF-FM.

По неофициальным данным, главной причиной планируемых изменений является желание правительства избавиться от нерентабельных компаний и открыть дорогу к коммерциализации и приватизации железнодорожного транспорта.

RMF-FM отмечает, что против этих планов правительства, которое уже пыталось провести похожий закон два года назад, выступают профсоюзы, грозящие общенациональными забастовками.

"Они утверждают, что это прямая дорога к уничтожению железной дороги в Польше. Внедрение самой процедуры банкротства их не пугает, но беспокоит факт, что кроме этого закона правительство не планируют других изменений, которые бы улучшили финансовую ситуацию перевозчиков. Она в нашем государстве ужасная", - сообщает радиостанция.

По мнению RMF-FM, больше всего новый закон, который, по ее данным, может быть принят в скором времени, негативно повлияет на крупнейшего ж/д пассажирского перевозчика в Польше - компанию Przewozy Regionalne.

Как отмечает радиостанция, действующее в стране законодательство запрещает банкротство железнодорожных компаний в связи с тем, что они выполняют важную общественную функцию.

Как сообщал УНИАН, работающие в Польше железнодорожные компании в первом полугодии текущего года увеличили перевозку пассажиров почти на 5% - до 137,6 млн человек.

В прошлому году перевозка пассажиров поездами в стране выросла на 0,6% - до 264 млн человек, а крупнейшим перевозчиком оставалась специализирующаяся на региональных маршрутах компания Przewozy Regionalne с более 40% долей рынка.

Справка УНИАН. Последней крупной реформой железнодорожного транспорта в Польше стало акционирование национальной железной дороги в компанию PKP в 2001 году в рамках реструктуризации и подготовки к приватизации компаний этого сектора.