Пять железных дорог выплатили купонный доход по своим облигациям

Южная железная дорога, Львовская железная дорога, Одесская железная дорога, Донецкая железная дорога и Юго-Западная железная дорога выплатили купонный доход по своим облигациям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «УкрСиббанка», который является лид-менеджером и платежным агентом этих выпусков.

Сумма выплат и доход на одну облигацию в сообщении не указываются.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2011 года железные дороги Украины начали размещение трехлетних облигаций с ежеквартальной выплатой процентов на общую сумму 1,5 млрд грн.

К продаже были представлены бумаги: Юго-Западной железной дороги серии С на сумму 300 млн грн; Донецкой железной дороги серий В и С на сумму 200 и 300 млн грн, соответственно; Южной железной дороги серии В на сумму 300 млн грн; Одесской железной дороги серии В на сумму 200 млн грн; Львовской железной дороги серии В на сумму 200 млн грн.

Номинал одной облигации — 1 тыс. грн, дата погашения — 28-29 октября 2014 года, процентный доход - 14,5% годовых, купонный период - 91 день.

Справка УНИАН. Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

В августе 2011 года железные дороги погасили облигации внутреннего займа на сумму 753,7 млн грн.