Новый участок Кольцевой дороги в Киеве появится через 3 года. Проезд будет платным

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестиций) представило проект участка киевской Кольцевой дороги, соединяющего Столичное и Харьковское шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, по словам главы Госинвестиций Владислава Каськива, новый участок Кольцевой дороги появится через три года. Также он отметил, что оценочная стоимость проекта снизилась в два раза — с 1 млрд евро до 428 млн евро.

По словам В.Каськива, новый участок позволит снизить нагрузку на киевские дороги на 20 тыс автомобилей в день, в т.ч. 11 тыс. грузовиков, а также сократит время в пути для водителей на 20 минут и позволит уменьшить расходы на топливо на сумму до 100 млн евро к 2050 году.

Проект будет профинансирован за счет привлеченных инвесторов-концессионеров. Инвестиционный конкурс будет проведен в ближайшие месяцы. Проезд по новому отрезку дороги будет платным: ориентировочная стоимость проезда составит 6 грн для легковых автомобилей и от 17 грн – для грузовых.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2012 года состоялся тендер по отбору разработчика технико-экономического обоснования (ТЭО) достройки городской Кольцевой дороги от Столичного до Харьковского шоссе. В тендере принимали участие 4 компании.

В конце мая т.г. Госинвестиций отобрало португальскую компанию Zagope Construcoes e Engenharia SA для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) достройки городской Кольцевой дороги от Столичного до Харьковского шоссе.

Как сообщил глава Госинвестиций В.Каськив, после утверждения ТЭО Кабмином будет объявлен инвестиционный конкурс, который определит концессионера. По его словам, интерес к получению концессии на реализацию проекта проявили 7 крупных международных компаний.

Справка УНИАН. Расчетная стоимость строительства участка городской кольцевой дороги от Столичного до Харьковского шоссе составляет 1,5-2 млрд долларов, длина — 18-22 км, ширина дороги — до 6 полос по 3 в каждом направлении, прогнозная интенсивность движения - 30-60 тыс. автомобилей в день.

Переход через Днепр планируется осуществить через мост длиной 700-800 метров или через туннель длиной около 5 км.

Точка примыкания дороги к трассе Киев-Харьков-Довжанский будет определена исходя из маршрута дороги.

Городская Кольцевая автодорога входит в состав проекта «Инфраструктурные объекты Киевского региона, одобренного постановлением правительства №982 от 19 сентября 2011 года.

Заказчиком городской Кольцевой автодороги выступает Дирекция по строительству и управлению национального проекта «Воздушный экспресс» и других инфраструктурных объектов Киевского региона".