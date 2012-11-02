НКРСИ утвердила Порядок ведения реестра операторов, провайдеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на своем очередном заседании приняла решение «Об утверждении Порядка ведения реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций и признании утратившим силу решения НКРСИ от 11.11.2010 г. №514».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Документ был разработан с целью приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, а именно Закона Украины «О телекоммуникациях» и Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий доступа на рынок телекоммуникационных услуг» от 05.07.2011 г. № 3566-VI.

Новый нормативно-правовой акт устанавливает процедуру предоставления документов на включение, внесение изменений в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, их перечень, порядок рассмотрения и принятия решений о включении, внесении изменений в реестр или отказе в этом.

В НКРСИ считают, что введение нового Порядка значительно упростит процедуру доступа на рынок телекоммуникационных услуг. Так, для включения в реестр заявителю предлагается подать в комиссию заявление по определенной Комиссией форме, послать электронную версию заявления и предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. Решение относительно включения заявителя в реестр Комиссия принимает в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента даты регистрации заявления, и сообщает об этом заявителю в трехдневный срок.

Кроме того, Порядок содержит перечень видов деятельности в сфере телекоммуникаций, которые осуществляются операторами или провайдерами, что даст возможность определить статус (оператора или провайдера), в котором они будут включены в реестр.

В начале текущего года проект документа был принят за основу и обнародован на официальном сайте НКРСИ для общественного обсуждения. Комиссией были рассмотрены все предложения и замечания, поступившие от субъектов рынка и общественных организаций, большинство из которых были учтены.

Документ согласно действующему законодательству будет подан на государственную регистрацию в Минюст Украины. Решение вступит в силу со дня его официального опубликования.