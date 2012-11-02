В Украине разрешили использовать две модели смартфонов iPhone 5

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о внесении в Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования, 36 новых типов устройств. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Среди разрешенных к применению устройств две модели радиотелефонов ТМ Apple типа iPhone 5 модели A1428 для применения в системах сотовой связи GSM900/1800 и UMTS и модели A1429 для применения в системах сотовой связи GSM900/1800, UMTS и CDMA-800.

Этим же решением комиссия согласовала до 2017 года последующее применение ряда радиоэлектронных средств в сетях связи железнодорожного транспорта, которые используются предприятиями железнодорожного транспорта.

Как сообщал УНИАН, по информации сети «Цитрус», продажи смартфона iPhone 5 компании Apple в Украине начнутся 31 октября.

При этом использование мобильных терминалов без разрешения НКРСИ не разрешается.