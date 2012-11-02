Ильичевский порт привлек у ПУМБ кредитную линию на 30 млн грн

Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) привлек у «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) невозобновляемую кредитную линию на 30 млн грн в долларовом эквиваленте.

Об этом говорится в сообщении порта.

Согласно информации ИМТП, указанные средства предназначены для покупки портального крана типа «Сокол» грузоподъемностью 32 тонны.

Отмечается, что «Сокол» будет располагаться на причалах №21 и 22, где применяется традиционная технология грузовых работ с использованием портальных кранов.

В порту подчеркнули, что необходимость покупки нового крана обусловлена ростом переработки навалочных грузов на терминалах порта, а также значительным износом портового оборудования.

Напомним, ИМТП в рамках программы по обновлению кранового оборудования к концу октября т.г. завершил модернизацию третьей пары портальных кранов типа «Сокол» и «Кондор». Стоимость работ составила 45 млн грн.

Как сообщал УНИАН, капитальные инвестиции госпредприятия «Ильичевский морской торговый порт» за 9 месяцев 2012 года составили 142 млн грн, что на 110 млн грн больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В январе-сентябре 2012 года ИМТП увеличил перевалку грузов на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 9,377 млн тонн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших в Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы.

29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

Годовая проектная мощность ИМТП – свыше 30 млн тонн, пропускная способность по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием 3 океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.