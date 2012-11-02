Украина с нового года вернется к «именным» железнодорожным билетам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с нового года вернется к практике продажи именных железнодорожных билетов с целью предупреждения спекуляций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Бориса Колесникова.

По словам Б.Колесникова, «Укрзализныця» и Мининфраструктуры получают тысячи писем от пассажиров, которые просят вернуть практику продажи именных билетов.

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что нередки случаи спекуляций со стороны самих работников железной дороги – кассиров и проводников. «Мы проверили один поезд, и из 120 пассажиров 90 были без билетов. Железная дорога работает для пассажиров, поэтому никаких спекуляций быть не может. Это главное», - цитирует Б.Колесникова пресс-служба Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, купить билет на поезд можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность – паспорта (внутреннего или заграничного), водительского удостоверения, военного или студенческого билета.

Напомним, «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.

Как сообщал УНИАН, до 20 декабря 2012 года «Укрзализныця» планирует ввести полноценную систему продажи билетов через Интернет с использованием QR-кода.