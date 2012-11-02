«Укрзализныця» вводит новую систему управления движением поездов

Украинские железные дороги планируют кардинально изменить структуру и систему управления перевозками путем внедрения новых информационных технологий и новой системы функционирования центров управления, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Как сообщается в пресс-релизе, главными принципами функционирования центров управления перевозками являются концентрация и централизация управления движением на прогонах значительной протяженности на базе усовершенствованной интегрированной системы мониторинга и контроля процесса перевозок. Такая система уже существует — Единая автоматизированная система управления грузовыми перевозками. Новая система подразумевает диспетчерское регулирование и управление в пределах Украины с объединением функций дорожного уровня, с целью управления эксплуатационной работой на больших полигонах основных направлений железнодорожного движения без стыков между железными дорогами различных подразделений.

По словам первого заместителя начальника Главного управления перевозок «Укрзализныци» Евгения Кучеренко, после введения новой системы сократится количество стыков, удлинятся диспетчерские отрезки, а также останется всего два уровня управления процессом движения: главный центр, который будет ставить задачи, координировать работу и отслеживать движение поездов на больших расстояниях от станции отбытия до станции назначения, и станционные диспетчеры, которые будут осуществлять оперативное управление.

Основными полигонами эксплуатационной работы являются:

- Донецк – Полтава – Киев - Львов длиной 1333 км

- Донецк – Чаплино - Нижнеднепровск Узел – Мироновка – Фастов – Казатин – Шепетовка - Львов, длина 1326 км

- Волноваха -Камыш Заря – Пологи – Запорожье – Тимково – Помична - Котовск, длина 812 км

- Тополя – Купянск – Полтава – Кременчуг – Бурты – Знаменка – Помична - Одесса, длина 937 км

- Казачья Лопань – Харьков – Лозовая – Синельниково - Симферополь, длина 730 км

- Знаменка – Николаев – Джанкой - Керчь, длина 665 км

- Зерновое – Жмеринка - Одесса, длина 1017 км

- Жмеринка – Тернополь - Красное, длина 308 км.

По словам Е.Кучеренко, уже ведутся работы по созданию главного центра управления движением, оснащенного новейшими информационными системами. Также он отметил, что после создания централизованного управления ж/д перевозками станет возможным управление движением вагонов для своевременной доставки грузов, управление пассажирскими перевозками и транзитными перевозками международного сообщения, контроль технического состояния инфраструктуры на всех полигонах.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн. В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств. В 2012 году железнодорожники реконструировали железнодорожные объекты всех городов, принимающих матчи Евро-2012. Наиболее масштабным объектом за 2012 год был Донецкий вокзальный комплекс.