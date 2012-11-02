«Укрзализныця» открыла продажу билетов на ночной «Хюндай»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») открыла предварительную продажу билетов на ночные скоростные электропоезда «Интерсити+» сообщением Киев-Донецк-Киев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Первый рейс запланирован на 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, из Киева поезд будет отправляться в 23.38, а прибывать в Донецк в 6.27. Остановки на станциях - Полтава-Южная в 2:43, Славянск - 05:14, Краматорск - 05:24, Константиновка - 5:41. Из Донецка поезд будет выезжать в 23.12 и прибывать в Киев в 5.56. Остановки на станциях - Константиновка в 23:58, Краматорск - 0:15, Славянск - 0:25, Полтава-Южная - 2:50.

Справка УНИАН. Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) - скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда "Украинский экспресс" производства Hyundai Rotem.