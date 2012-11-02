Колесников рассказал о преимуществах электронных билетов

С 1 июня 2013 года использование электронных билетов станет возможным во всех скоростных поездах, в течение лета 2013 года – во всех пассажирских поездах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Бориса Колесникова.

По его словам, технология электронного проездного документа позволит не только эффективно продавать билеты, но и в пять раз снизить затраты и улучшить качество перевозок. «Наша цель – сделать покупку билета удобной. Пассажир не должен стоять в очереди», - цитирует пресс-служба слова Б.Колесникова.

Он сообщил, что Министерство инфраструктуры и «Укрзализныця» работают с иностранными компаниями над проектом установления на железнодорожных вокзалах билетных терминалов, которые будут работать наряду с традиционными железнодорожными кассами. По словам министра, установление таких терминалов наряду с внедрением продажи электронных билетов позволит значительно повысить качество пассажирских перевозок и уменьшить время на оформление билета.

Также министр продемонстрировал, как пользоваться электронным железнодорожным билетом.

«С 25 декабря все владельцы смартфонов через Интернет смогут приобрести билет, не распечатывая - сохранить QR-код себе в телефон и прийти к поезду, не обращаясь к железнодорожным кассам», - отметил Б.Колесников. Он добавил, что те пассажиры, у которых нет смартфона, смогут распечатать QR-код и принести его для считывания непосредственно проводнику.

Министр инфраструктуры выбрал на сайте «Укрзализныци» маршрут Киев-Харьков и с помощью кредитной карты оплатил стоимость билета. После подтверждения оплаты Б.Колесников получил QR-код на электронную почту и, сфотографировав его, предоставил стюарду поезда, который с помощью терминала контроля идентифицировал код.

Отмечается, что на поезда, которые не укомплектованы специальными считывающими терминалами, билеты нужно будет распечатывать в кассах на стандартных бланках. На сегодняшний день список поездов с такими устройствами формируется. В первую очередь ими будут обеспечены поезда «Интерсити+».

В пресс-службе Мининфраструктуры напомнили, что электронный билет можно оплатить на официальном сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua с помощью банковских карточек международных платежных систем.

Напомним, на прошлой неделе «Укрзализныця» заявила, что планирует до 20 декабря ввести полноценную систему продажи билетов через Интернет с использованием QR-кода.

Как сообщал УНИАН, к 20 декабря «Укрзализныця» планирует ввести полноценную систему продажи билетов через Интернет с использованием QR-кода. За 9 месяцев 2012 года через Интернет было продано 1,4 млн билетов.

С 1 января 2013 года «Укрзализныця» намерена вернуться к практике продажи именных билетов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.