УЗ открыла продажу билетов на поезда «Интерсити+» в Днепропетровск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») открыла предварительную продажу билетов на скоростные поезда «Интерсити+» №168/167 и №166/165 сообщением Киев-Днепропетровск-Киев. Поезда начнут курсировать по маршруту с 11 ноября 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Поезда «Интерсити+» сообщением Киев-Днепропетровск будут отправляться из Киева в 6.57 утра и прибывать в Днепропетровск в 12.10, по пути останавливаясь на станциях им.Т.Шевченко – в 8.58, Знамянка в 9.55 и Днепродзержинск в 11.44. Рейс Киев-Днепропетровск будет курсировать также в вечернее время. Из Киева поезд будет отправляться в 17.42 и прибывать в Днепропетровск в 22.55.

Как сказано в сообщении «Укрзализныци», из Днепропетровска поезд также будет отправляться как в утренние часы, так и в вечернее время. Утренний рейс из Днепропетровска будет отправляться в 7.24 и прибывать в Киев в 12.37. Вечерний рейс будет отправляться из Днепропетровска в 17.36 и прибывать в Киев в 22.49.

Согласно сообщению, базовая стоимость проезда по маршруту Киев-Днепропетровск и обратно в 1 классе составит 335,47 грн, во 2 классе – 226,56 грн. При оформлении билета «туда» и «обратно» в любой день недели и любое время года пассажир получит 10%-ную скидку.

В сообщении «Укрзализныци» также сказано, что по маршруту Киев-Днепропетровск железнодорожники модернизировали 85,3 км пути, положили 44 комплекта новых стрелочных переводов и отремонтировали 71 комплекс стрелочных переводов, положили 4,1 км новых рельс, а также капитально отремонтировали 2 переезда и одно искусственное сооружение.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на ночные поезда «Интерсити+» сообщением Киев-Донецк -Киев

Справка УНИАН. Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) - скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса. К классу ИС+ относятся электропоезда "Украинский экспресс" производства Hyundai Rotem.

На сегодня, скоростные поезда «Интерсити+» курсируют из Киева во Львов - 1 пара, в Харьков по будням и в субботу – 2 пары, в пятницу – 3 пары, в Донецк – 2 пары, а с 30 ноября будет курсировать третья – ночная пара.