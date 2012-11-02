Янукович одобрил присоединение Украины к Соглашению INTERBUS

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О присоединении Украины к Соглашению о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (Соглашение INTERBUS)".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 16 октября.

В объяснительной записке отмечается, что принятие данного закона «необходимо для обеспечения предоставления национальными перевозчиками услуг по перевозке пассажиров на уровне, которое отвечает европейским стандартам, а также даст возможность упростить процедуру пересечения государственной границы автобусами во время перевозки пассажиров в международном автомобильном сообщении».

Соглашение о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (Соглашение INTERBUS) принято 30 июня 2001 года в г. Брюсселе и подписано всеми странами Европейского Союза, а также Молдовой, Турцией, Хорватией, Боснией-Герцеговиной, Албанией и Македонией. Большинство из этих стран ратифицировали Соглашение INTERBUS (для них оно вступило в силу с 1 января 2003 года).