Прибыль Apple вне США достигла 36,8 млрд долл., выплаченные налоги - лишь 713 млн долл.

Ставка, по которой американская корпорация Apple выплатила налоги с доходов, полученных вне США, составила лишь 1,9%, согласно опубликованной отчетности за прошедший финансовый год.

В то время как прибыль компании, полученная вне США, достигла 36,8 млрд долл., сумма выплаченных налогов исчисляется только 713 млн долл. Таким образом, в процентном соотношении налоговая ставка Apple, выплачиваемая с зарубежных доходов, уменьшилась. В прошлом финансовом году она составляла 2,5%.

Транснациональные корпорации традиционно используют легальные схемы, которые позволяют им минимизировать выплачиваемые налоги.

Недавно огромный общественный резонанс вызвали публикации в прессе о том, что американская сеть кофеен Starbucks не платит налоги в Великобритании в течение последних трех лет. Ранее СМИ сообщали о схемах, при помощи которых выплаты налогов в Соединенном королевстве избегают Starbucks и Facebook, передает "Газета.Ru".