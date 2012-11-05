Таможенники и аэропорт «Жуляны» отрабатывают схему оформления багажа

В аэропорту «Жуляны» Киевская региональная таможня совместно с соответствующими предприятиями и при участии специалистов Гостаможслужбы прорабатывают технологическую схему оформления багажа пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, основной целью является отработка возможности использования мощностей единой системы для оформления как багажа международных, так и внутренних рейсов.

«Это позволит максимально эффективно использовать мощности аэропорта «Жуляны», - отмечается в сообщении.

По словам директора департамента организации таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Сергея Семки, для усиления контроля перемещения багажа пассажиров возникает необходимость маркировки багажа внутренних рейсов. Его цель – исключить возможность использования такой системы для перемещения товаров вне таможенного контроля.

«Мы должны учитывать, что параллельно с упрощением необходимо обеспечить соответствующую систему контроля за перемещением товаров через таможенную границу. Все вопросы были обсуждены, и мы ожидаем, что до конца этой недели эта технологическая схема проработки багажа уже будет предоставлена в конечном варианте в Киевскую региональную таможню», - сказал С.Семка.

Он выразил предположение, что в конце этой недели будет завершена процедура согласования, и аэропорт «Жуляны» сможет начать процедуру оформления багажа, как внутреннего, так и международного, на единой технологической ветви.

Директор департамента отметил, что в этом контексте актуальным является аналогичное совершенствование оформления багажа в новом терминале «D» аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-сентябре 2012 года обслужил 594,7 тыс. пассажиров - на 76,16% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.