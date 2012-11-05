Аэропорт «Борисполь» заявил о готовности к осенне-зимнему периоду

Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» завершило подготовку к осенне-зимнему периоду, что позволит обеспечить безопасность и регулярность полетов во время снегопадов и резких перепадов температур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, в рамках подготовки к зимнему сезону произведен ремонт инженерных сетей, насосных станций и газового оборудования. Также в аэропорту сделан плановый ремонт покрытия взлетно-посадочных полос №1 и №2 и устранены дефекты грунтовой части летного поля.

Согласно сообщению пресс-службы, к зимнему сезону подготовлена вся аэродромная техника, включая снегоочистительные машины, автомобили спецтранспорта и средства перонной механизации. Особенное внимание было уделено спецмашинам, обеспечивающим антиледовую обработку самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320.

Отмечается, что персонал аэропорта прошел подготовку по технике безопасности и особенностям эксплуатации аэродромов и авиационной техники в осенне-зимний период.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

«Международный аэропорт «Борисполь» в январе-сентябре 2012 года сократил чистую прибыль на 11,56% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 403,756 млн грн.

За январь-июнь 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек.