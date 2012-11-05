На ПЖД за 10 месяцев предупреждено краж грузов и имущества на 609 тыс. грн

За 10 месяце 2012 года работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной предупредили 473 кражи грузов и имущества магистрали на сумму 609 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, задержано 478 человек.

За указанный период злоумышленники были пойманы с поличным при краже из грузовых вагонов ферросплавов, угля, металлолома, железнодорожных рельсов, деталей верхнего строения пути, кабеля.

В частности, в октябре во время оперативно-профилактических мероприятий на 138-м километре перегона Верхний Токмак-1 - Нельговка оперативная группа стрелково-пожарной команды предупредила кражу более 17,6 тонн угля, сброшенного с вагона. Задержаны четверо неработающих граждан, которые пытались вывезти украденное на автомобиле КАМАЗ.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.