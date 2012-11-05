"ЮТэйр-Украина" открыла новый рейс из аэропорта “Киев” в Луганск

Авиакомпания "ЮТэйр-Украина" с 5 ноября открыла новый регулярный рейс Киев-Луганск из международного аэропорта "Киев" (Жуляны), сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, Луганское направление является новым для аэропорта и шестым по счету, выполняемым авиакомпанией «ЮТэйр» из украинской столицы. Полеты Киев-Луганск будут выполняться шесть раз в неделю.

Согласно расписанию на сайте авиакомпании, из Киева рейс будет совершать полеты 6 дней в неделю (кроме субботы) в 19.25, а приземляться в Луганске в 21.25. Из Луганска в Киев самолет будет вылетать в 7.00 и приземляться в «Жулянах» в 9.00.

Активное сотрудничество между авиакомпанией "ЮТэйр-Украина" и аэропортом "Киев" началось в феврале 2012 года. В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные рейсы из Киева в Донецк, Львов, Одессу, Харьков, Луганск и Москву.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТэйр-Украина» выполняет внутренние рейсы из Киева в Донецк, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, Луганск, а также международные рейсы в Москву из Донецка, Запорожья, Кривого Рога, Луганска, Николаева и чартерные рейсы при сотрудничестве с ООО «Anex Tour» из Киева в Анталию, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.

В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «ЮТэйр Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.