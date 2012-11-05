ОЖД оснастила все грузовые электровозы спутниковой навигацией

Одесская железная дорога (ОЖД) оснастила 100% грузовых электровозов системами спутниковой навигации, сообщается в пресс-релизе ОЖД.

В частности, оснащены спутниковой навигацией 100% грузовых электровозов в локомотивных депо Знаменка (134 единицы) и Котовск (98 единиц). Кроме того, согласно плану завершается работа по оснащению спутниковой навигацией пассажирских электровозов, которая на сегодняшний день завершена на 75%.

Введение спутниковой системы навигации позволяет в режиме реального времени наблюдать за местоположением поезда на электронной схеме участков железной дороги. На цифровой модели отображаются тип и номер локомотива, дата работы, номер поезда, время отправления и прибытия, что позволит строго контролировать эксплуатационные и финансовые показатели, оперативно обрабатывать информацию, а также проводить анализ эксплуатационных показателей работы локомотивов и локомотивных бригад. Также новая система позволяет разработать систему оповещения машиниста о ситуации на железнодорожном переезде, к которому приближается поезд.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога завершила подготовку хозяйства и кадров к работе в осенне-зимний период 2012-1013 гг.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.