Киевский метрополитен 6 ноября будет работать на час дольше

В связи с проведением на НСК «Олимпийский» матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» – «Порту» 6 ноября «Киевский метрополитен» изменит график работы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, для безопасности гостей стадиона за один час до начала матча станция метро «Дворец спорта» закроется на выход пассажиров и будет работать только для пересадки с линии на линию, а станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход пассажиров (поезда будут следовать без остановки). После завершения матча, в случае необходимости, может быть ограничен вход пассажиров на станциях «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Для удобства болельщиков в ночь с 6 на 7 ноября киевское метро будет работать на час дольше обычного.

Кроме того, в день игры с 21.00 на трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах будет увеличено количество единиц подвижного состава. Предусмотрено, что после прохождения последних поездов метро будет организована перевозка болельщиков существующими маршрутами от станций метро.

Вход на НСК «Олимпийский» будет открыт за два часа до начала матча – в 19.45.