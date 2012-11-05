Минюст и МВД договорились об обмене информацией относительно автомобилей

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел издали совместный приказ по информационному взаимодействию относительно транспортных средств.

Соответствующий приказ подписали министры Александр Лавринович и Виталий Захарченко, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Приказ предусматривает создание соответствующих нормативных и технических возможностей для оперативного обмена информацией между Министерством юстиции, Министерством внутренних дел и Государственной исполнительной службой относительно транспортных средств.

Так, при проведении государственной регистрации (перерегистрации), розыска транспортных средств и снятии их с учета приказом обеспечивается возможность оперативного информационного взаимодействия по нотариально заверенным правовым действиям относительно транспортных средств и доверенностям на пользование и распоряжение ими. В частности, уполномоченным лицам Государственной автомобильной инспекции предоставляется доступ к Единому реестру доверенностей с целью проверки действительности доверенностей, выданных относительно транспортных средств.

Кроме того, государственным и частным нотариусам предоставляется доступ к „Национальной автоматизированной информационной системы департамента Государственной автомобильной инспекции” в части информации о транспортных средствах, находящихся в розыске.

Также в процессе принудительного исполнения решений судов доступ к „Национальной автоматизированной информационной системы департамента Государственной автомобильной инспекции” предоставляется уполномоченным лицам органов государственной исполнительной службы.

В свою очередь, Государственная автомобильная инспекция получает доступ к информации из Единого государственного реестра исполнительных производств относительно транспортных средств, по которым государственными исполнителями вынесены постановления об аресте, о розыске, о снятии ареста с имущества, снятии имущества с розыска в соответствии с протоколом информационного обмена.

Указанный приказ вступил в силу с 29 октября 2012 года (опубликован в издании «Офіційний вісник України» (№ 80). На протяжении трех месяцев со дня вступления в силу органы, указанные в приказе, должны обеспечить технические возможности для осуществления информационного обмена, отметили в Министерстве юстиции.