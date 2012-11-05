Определены размеры скидок при обработке транзитных грузов в портах

Министерство инфраструктуры Украины утвердило порядок, принципы и процедуру установления скидок к предельным аккордным ставкам при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в портах Украины.

Об этом сказано в приказе Минфраструктуры №590, обнародованном на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно приказу, размеры аккордных ставок определяются в рамках действующего Сборника тарифов на комплекс работ, связанный с обработкой грузов в портах Украины. Вместе с тем, в зависимости от конъюнктуры рынка портовых услуг, порты имеют право на предоставление скидки в размере до 15% включительно, а Мининфраструктуры имеет право на предоставление скидки от 15% до 50% к предельным ставкам обработки транзита.

Как сказано в документе, предложения по установлению скидок на переработку транзитных грузов могут инициировать Мининфраструктуры, «Укрзализныця» и собственно порты на основе обращений грузовладельцев, перевозчиков, экспедиторов и других участников рынка. Предложения по предоставлению скидки подаются в Мининфраструктуры одновременно с экономическим обоснованием, содержащим информацию о дополнительно привлеченных объемах грузов или о сохранении текущих объемов, о плановых доходах, которые компенсируют плановые затраты на проведение погрузочно-разгрузочных работ, а также о плановом повышении или сохранении существующего уровня доходов, прибыли и отчислений в бюджет.

Скидки, согласно приказу, устанавливаются Мининфраструктуры на календарный год, если другой срок прямо не предусмотрен другим приказом министерства. Все предложения подаются до 1 сентября года, предшествующего году введения скидки. Все предложения рассматриваются на совместном совещании с представителями портов не позднее 25 сентября.

Как сказано в приказе, цель нововведения – максимально обеспечить конкурентоспособность и привлекательность национальной транспортной системы на международном рынке транспортных услуг, а также создать экономические стимулы для украинских портов по снижению себестоимости переработки грузов.

Как сообщал УНИАН, украинские морские порты в 2011 году увеличили переработку грузов на 5,6% по сравнению с 2010 годом - до 113,7 млн тонн.